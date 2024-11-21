Anasayfa Magazin 11 yıl önce... Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki hali görenleri şaşırttı
11 yıl önce... Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki hali görenleri şaşırttı
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz sosyal medya yaptığı nostaljik kareyle gündeme geldi. Oyuncu, şimdilerde rol arkadaşı olan Mert Yazıcıoğlu ile 11 yıl önce çekilen karesini paylaştı.
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Şarkıcı Özcan Deniz, Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlülerin başında yer alıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile yıllar önce verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.
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Şimdiler aynı dizide başrolü paylaşan Özcan ile Yazıcıoğlu, 2013 - 2016 yılları arasında ekrana gelen Karagül dizisinde beraber rol almıştı.
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52 yaşındaki Deniz ve 31 yaşındaki Yazıcıoğlu'nun değişimi sosyal medyada gündem oldu.
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Yazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda alışveriş yaparken görüntülenmişti. Basın mensuplarıyla ayaküstü samimi bir şekilde sohbet eden oyuncu “Özcan Deniz’le 10 sene önce yolumuz kesişti. Çok klas birisi, abi kardeş olduk artık” demişti.