11 yıllık aşk bitti! Okan Bayülgen ile Selin Atasoy ayrıldı

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen, yaklaşık 11 yıldır birlikte olduğu prodüktör Selin Atasoy ile yollarını ayırdı.

Elele Online

Elele Online
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11 yıllık aşk bitti! Okan Bayülgen ile Selin Atasoy ayrıldı - Resim : 1

Şu sıralar Drakula oyunuyla gündemde olan Okan Bayülgen'in 11 yıldır aşk yaşadığı prodüktör Selin Atasoy ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

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11 yıllık aşk bitti! Okan Bayülgen ile Selin Atasoy ayrıldı - Resim : 2

Sabah'ın haberine göre, ikili geçtiğimiz ay ayrılma kararı aldı.  Ünlü çiftin 11 yıllık ilişkisi sona erdi. Çiftin ayrılık nedeni ise bilinmiyor.

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11 yıllık aşk bitti! Okan Bayülgen ile Selin Atasoy ayrıldı - Resim : 3

Okan Bayülgen daha önce dört kez nikah masasına oturmuştu. 2008'de son evliliğini Şirin Ediger ile yapan Bayülgen'in bu evlilikten İstanbul adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. 

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11 yıllık aşk bitti! Okan Bayülgen ile Selin Atasoy ayrıldı - Resim : 4