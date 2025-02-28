11 yıllık aşk bitti! Okan Bayülgen ile Selin Atasoy ayrıldı
Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen, yaklaşık 11 yıldır birlikte olduğu prodüktör Selin Atasoy ile yollarını ayırdı.
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Şu sıralar Drakula oyunuyla gündemde olan Okan Bayülgen'in 11 yıldır aşk yaşadığı prodüktör Selin Atasoy ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
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Sabah'ın haberine göre, ikili geçtiğimiz ay ayrılma kararı aldı. Ünlü çiftin 11 yıllık ilişkisi sona erdi. Çiftin ayrılık nedeni ise bilinmiyor.
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Okan Bayülgen daha önce dört kez nikah masasına oturmuştu. 2008'de son evliliğini Şirin Ediger ile yapan Bayülgen'in bu evlilikten İstanbul adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.
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