12 yıl sonra yeniden bir arada! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan aşk filminden yeni kare

2008 senesinde başlayan ve 2010 senesinde sona eren Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 12 sene sonra yeni bir projenin çekimleri için Şile'de bir araya geldi. Ünlü oyuncuları tv100'ün kameraları görüntüledi.

OGM Pictures’la pandemi öncesi 2 dizi, 2 film anlaşması yapan Tatlıtuğ “Yakamoz S-245” dizisi ve “Aşıklar Bayramı” filminden sonra Beren Saat’li filme başladı. Yıllar sonra birlikte proje çekmenin mutluluğunu yaşayan iki star oyuncu çekimlere titizlikle hazırlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gönenç Uyanık’ın yönettiği filmin senaryosu Nuran Evren Şit’ imzası taşıyor. Başarılı oyuncu Senan Kara’nın da rol alacağı aşk filmi Netflix’te yayınlanacak. Şile’de başlayan çekimler İstanbul’un farklı semtlerinde sürüyor. Zaman zaman filme ait kareler sosyal medyaya düşüyor. Saat ve Tatlıtuğ, film çekimleri için New York’a da gidecek.