13 yaşında evlenen Perihan Savaş yaşadıklarını anlattı: Annemin baskısından kurtulmak için kabul ettim
Usta oyuncu Perihan Savaş, "Empati" programına konuk oldu. 13 yaşında evlenen Savaş, çocuk gelin olarak yaşadığı travmayı yıllar sonra anlattı.
Usta oyuncu Perihan Savaş, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu. Savaş, Empati programında bilinmeyenlerini anlattı.
67 yaşındaki usta oyuncu "Çalıştığım süre taze kalabiliyorum. Çalışmadığım zaman çöküyorum. Bazen çok sıkılıyorum, 'bir süre çalışmayayım' diyorum ama bu maksimum 10 gün sürüyor" dedi.
Savaş, rollerinde tekrara düşmemesiyle ilgili de "İnandığın projede yer almak çok önemli. Çok araştırıyorum, kendimi hep yenilemeye çalışıyorum. Çok film izliyorum, kitap okuyorum. Yaşadığınız sürece hayata bakışınız rolünüze de etki ediyor" ifadelerini kullandı.
İbrahim Tatlıses ile evliliğinden Zübeyde Melek isminde bir kızı ve Yılmaz Zafer'den ise Savaş Zafer adında bir oğlu olan Perihan Savaş, "Menfaatsiz sevginin en güzel duygusu annelik. Onun için hep en iyisini diliyorsun" dedi.