13 yaşında evlenen Perihan Savaş yaşadıklarını anlattı: Annemin baskısından kurtulmak için kabul ettim

İbrahim Tatlıses ile evliliğinden Zübeyde Melek isminde bir kızı ve Yılmaz Zafer'den ise Savaş Zafer adında bir oğlu olan Perihan Savaş, "Menfaatsiz sevginin en güzel duygusu annelik. Onun için hep en iyisini diliyorsun" dedi.