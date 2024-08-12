18 bin TL'lik su faturasına isyan eden Demet Akalın'a MUSKİ'den yanıt!

"Şikâyet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Akalın’ın su sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Akalın’ın su tüketiminin bu ayki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür. Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın'a sayaçta herhangi bir arıza olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgisi verilmiştir."