18 bin TL'lik su faturasına isyan eden Demet Akalın'a MUSKİ'den yanıt!
Geçtiğimiz günlerde kullanmadığı Bodrum'daki evine 18 bin TL'lik su faturası gelen ve buna isyan eden Demet Akalın'a, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (MUSKİ) yanıt geldi.
Demet Akalın, geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak'taki villasına gelen su faturasına tepki göstermişti.
X hesabı üzerinden açıklama yapan Demet Akalın, “Oturmadığım Bodrum’daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde” mesajını yazmıştı.
"TAHAKKUK EDİLEN ÜCRET KADAR SU KULLANILDIĞI BELİRLENDİ"
MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bodrum’daki ekipleri, söz konusu villaya giderek, su kullanım miktarını inceledi. Bir hata olmadığını tespit eden ekipler, Demet Akalın’a cevap verdi.
"Şikâyet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Akalın’ın su sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Akalın’ın su tüketiminin bu ayki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür. Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın'a sayaçta herhangi bir arıza olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgisi verilmiştir."