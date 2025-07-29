2 ayda 15 kilo vermişti... Deniz Seki'den yaz pozları geldi
2 ayda 15 kilo veren 55 yaşındaki şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Seki'nin tatil pozlarını gören kullanıcılar fit fiziğine güzel yorumlarda bulundu.
Türk pop müziğinin sevilen ismi Deniz Seki güçlü sesinin yanı sıra özel hayatıyla da sıklıkla gündeme geliyor.
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı mavi mayolu pozlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Seki'nin emoji ekleyerek yayınladığı fotoğraflar, görenlerden tam not aldı ve fit fiziğiyle beğeni topladı.
Deniz Seki, zayıflama sürecini tamamen kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini belirterek, hiçbir dış yardım almadığının altını çizdi. Seki, "İğne kullanmadım, tamamen kendi irademle kilo verdim. Yedim ama ölçülüydüm, her yediğimden sadece birkaç çatal aldım. Günde bir saat yürüyüş yaptım ve akşam 7'den sonra hiçbir şey yemedim" ifadeleriyle nasıl kilo verdiğini açıkladı.