2 ayda 15 kilo vermişti... Deniz Seki'den yaz pozları geldi

Deniz Seki, zayıflama sürecini tamamen kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini belirterek, hiçbir dış yardım almadığının altını çizdi. Seki, "İğne kullanmadım, tamamen kendi irademle kilo verdim. Yedim ama ölçülüydüm, her yediğimden sadece birkaç çatal aldım. Günde bir saat yürüyüş yaptım ve akşam 7'den sonra hiçbir şey yemedim" ifadeleriyle nasıl kilo verdiğini açıkladı.