2 aylık bebeğini kaybeden Ece Seçkin ilk kez konuştu: Beni en derinden sarsan şeydi

Seçkin, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Bizler çoğu zaman bilmiyoruz özellikle büyük acıların içinde kavrulurken. Çok üzüldüm ailem, eşim, hepimiz. Bugüne kadar beni en derinden sarsan şeydi. Toparlamaya çalışıyorum."