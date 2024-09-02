2 aylık bebeğini kaybeden Ece Seçkin ilk kez konuştu: Beni en derinden sarsan şeydi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde apar topar ameliyata alınmış; bebeğini kaybettiği öğrenilmişti. Önceki gün konser veren Seçkin, ilk kez bu konuda açıklama yaptı.
Sahne performansıyla ve tarzıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda konserlerini iptal etmişti.
Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde acı bir olayla sarsılmıştı. Acilen ameliyata alınan ve konserlerini iptal eden Ece Seçkin'in hamile olduğu ve iki aylık bebeğini kaybettiği öğrenilmişti.
Seçkin, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Bizler çoğu zaman bilmiyoruz özellikle büyük acıların içinde kavrulurken. Çok üzüldüm ailem, eşim, hepimiz. Bugüne kadar beni en derinden sarsan şeydi. Toparlamaya çalışıyorum."
Ece Seçkin, önceki gece de Bayrampaşa'da 30 Ağustos konserindeydi. En sevilen şarkılarını sevenlerine seslendiren Seçkin, sahne öncesinde de basın mensupları ile sohbet etti.