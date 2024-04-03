2 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu

Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte 2 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları

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2 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu - Resim : 1

Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 2 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Dünün en çok izlenen yapımların izleyicilerin tercihleri ile belirlendi. 

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2 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu - Resim : 2

DÜN EN ÇOK HANGİ KANALDA NE İZLENDİ? 

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar Özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

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2 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu - Resim : 3

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar Özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

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2 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu - Resim : 4

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar Özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.