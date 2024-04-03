2 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu

Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 2 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Dünün en çok izlenen yapımların izleyicilerin tercihleri ile belirlendi.