2 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu
Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte 2 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları
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Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 2 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Dünün en çok izlenen yapımların izleyicilerin tercihleri ile belirlendi.
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DÜN EN ÇOK HANGİ KANALDA NE İZLENDİ?
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar Özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
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AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar Özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.
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20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar Özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.