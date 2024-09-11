2 yıldır birliktelerdi! Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Edda Dora aşkı sona erdi

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, sevgilisi Edda Dora'dan ayrıldı. İkili birbirlerini takipten çıkmasa da birlikte oldukları kareleri sildi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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2 yıldır birliktelerdi! Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Edda Dora aşkı sona erdi - Resim : 1

Uzun zamandır ekrandan uzakta bir hayat sürdürenşarkıcı Murat Dalkılıç  2 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Edda Dora ile ilişkisini bitirdi. 

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2 yıldır birliktelerdi! Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Edda Dora aşkı sona erdi - Resim : 2

İlişkinin bittiğini duyuran ilk isim Edda, sosyal medya hesabından İngiltere’ye döndüğünü paylaştı. 

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2 yıldır birliktelerdi! Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Edda Dora aşkı sona erdi - Resim : 3

Murat Dalkılıç ise “Sabahın beş otuzunda seni bırakıp gidiyorum çünkü yoksun” notuyla dikkat çekti. İkili birbirlerini takipten çıkmasa da birlikte oldukları kareleri sildi.

 

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2 yıldır birliktelerdi! Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Edda Dora aşkı sona erdi - Resim : 4

Birbirlerine çok aşık olduklarını her fırsatta söyleyen çift, dövme de yaptırmıştı. Dora'nın kırmızı, Dalkılıç'ın ise siyah renkli koi balığını vücuduna kazıdığı görülmüştü.