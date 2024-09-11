2 yıldır birliktelerdi! Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Edda Dora aşkı sona erdi
Pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, sevgilisi Edda Dora'dan ayrıldı. İkili birbirlerini takipten çıkmasa da birlikte oldukları kareleri sildi.
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Uzun zamandır ekrandan uzakta bir hayat sürdürenşarkıcı Murat Dalkılıç 2 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Edda Dora ile ilişkisini bitirdi.
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İlişkinin bittiğini duyuran ilk isim Edda, sosyal medya hesabından İngiltere’ye döndüğünü paylaştı.
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Murat Dalkılıç ise “Sabahın beş otuzunda seni bırakıp gidiyorum çünkü yoksun” notuyla dikkat çekti. İkili birbirlerini takipten çıkmasa da birlikte oldukları kareleri sildi.
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Birbirlerine çok aşık olduklarını her fırsatta söyleyen çift, dövme de yaptırmıştı. Dora'nın kırmızı, Dalkılıç'ın ise siyah renkli koi balığını vücuduna kazıdığı görülmüştü.