20 kilo vermişti! Bergüzar Korel’in tatil pozları beğeni topladı

Düğüm dizisi için 20 kilo veren ve bir süredir tatilde olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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20 kilo vermişti! Bergüzar Korel’in tatil pozları beğeni topladı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, dijital bir platformda yayınlanan Düğüm dizisiyle setlere dönmüştü. Düğüm için saçlarını kestirip sarıya boyatan Korel, 20 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu.

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20 kilo vermişti! Bergüzar Korel’in tatil pozları beğeni topladı - Resim : 2

Şu sıralar ailesiyle birlikte tatilde olan Korel, havuz pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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20 kilo vermişti! Bergüzar Korel’in tatil pozları beğeni topladı - Resim : 3

Güzel oyuncu yayınladığı tatil karelerine; "Kehribar'da dans ettim, bol bol dondurma yedim, Mediş köftesi, patlıcan kızartma ve zeytinyağına doydum. Verimli bir hafta sonu oldu." notunu yazdı.

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20 kilo vermişti! Bergüzar Korel’in tatil pozları beğeni topladı - Resim : 4

Korel'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.