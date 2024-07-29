20 kilo vermişti! Bergüzar Korel’in tatil pozları beğeni topladı

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, dijital bir platformda yayınlanan Düğüm dizisiyle setlere dönmüştü. Düğüm için saçlarını kestirip sarıya boyatan Korel, 20 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu.
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Şu sıralar ailesiyle birlikte tatilde olan Korel, havuz pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Güzel oyuncu yayınladığı tatil karelerine; "Kehribar'da dans ettim, bol bol dondurma yedim, Mediş köftesi, patlıcan kızartma ve zeytinyağına doydum. Verimli bir hafta sonu oldu." notunu yazdı.
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Korel'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.