20. yıl konseri polemiği Hepsi grubunu karıştırdı

2000'li yılların en sevilen gruplarından biri olan Hepsi'nin bir süre sonra yolları ayrılmıştı. Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül yine birbirine girdi.

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20. yıl konseri polemiği Hepsi grubunu karıştırdı - Resim : 1

Yıllar önce anlaşmazlıklar yüzünden dağılan Hepsi Grubu, bu kez 20. yıl özel konseri polemiği nedeniyle gündem oldu.

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20. yıl konseri polemiği Hepsi grubunu karıştırdı - Resim : 2

Yasemin Yürük, 2022 yılında verdiği röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemişti.

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20. yıl konseri polemiği Hepsi grubunu karıştırdı - Resim : 3

Hayranlarını mutlu eden açıklamadan sonra Yürük, gruptan birinin 20. yıl konserini kabul etmediğini söyleyip "Yazık oldu" demişti.

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20. yıl konseri polemiği Hepsi grubunu karıştırdı - Resim : 4

"KENDİ BELGESELİMİZİ YAPMAK MEGALOMANCA GELİYOR'

Gülçin Ergül de konseri kabul etmeyenin kendisi olduğunu açıklamış, verdiği röportajda şunları söylemişti: 'Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli.'