20. yıl konseri polemiği Hepsi grubunu karıştırdı

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Yıllar önce anlaşmazlıklar yüzünden dağılan Hepsi Grubu, bu kez 20. yıl özel konseri polemiği nedeniyle gündem oldu.
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Yasemin Yürük, 2022 yılında verdiği röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemişti.
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Hayranlarını mutlu eden açıklamadan sonra Yürük, gruptan birinin 20. yıl konserini kabul etmediğini söyleyip "Yazık oldu" demişti.
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"KENDİ BELGESELİMİZİ YAPMAK MEGALOMANCA GELİYOR'
Gülçin Ergül de konseri kabul etmeyenin kendisi olduğunu açıklamış, verdiği röportajda şunları söylemişti: 'Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli.'