20. yıl konseri polemiği Hepsi grubunu karıştırdı

"KENDİ BELGESELİMİZİ YAPMAK MEGALOMANCA GELİYOR'

Gülçin Ergül de konseri kabul etmeyenin kendisi olduğunu açıklamış, verdiği röportajda şunları söylemişti: 'Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli.'