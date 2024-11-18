2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) belli oldu
Meksika'da düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe 2024) kazananı belli oldu. Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, 2024 Kainat Güzeli seçildi
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2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi.126 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim belli oldu.
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"Miss Universe 2024" ünvanını alan yarışmacı, Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo oldu.
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Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.
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Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışmasında 126 yarışmacıyı geride bıraktı.