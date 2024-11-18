2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) belli oldu

Meksika'da düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe 2024) kazananı belli oldu. Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, 2024 Kainat Güzeli seçildi

Özge Çolak

Özge Çolak
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2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) belli oldu - Resim : 1

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi.126 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim belli oldu.

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2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) belli oldu - Resim : 2

"Miss Universe 2024" ünvanını alan yarışmacı, Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo oldu.

 

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2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) belli oldu - Resim : 3

Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.

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2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) belli oldu - Resim : 4

Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışmasında 126 yarışmacıyı geride bıraktı. 