2024 Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) belli oldu
2024 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) Yarışması’nın birincisi 22 yaşındaki Jessica Lane oldu.
1 / 5
Çevre ve doğal yaşamın korunması ve insani sorunlara dikkat çekmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen Yeryüzü Güzeli yarışmasında birinci belli oldu.
2 / 5
Filipinler'de düzenlenen yarışmada Avustralyalı "çevre savaşçısı" Jessica Lane, Miss Earth tacını alan kişi oldu.
3 / 5
Melbourne doğumlu Lane, Filipinler'in Manila kentinde 75 yarışmacıyı geride bırakarak Miss Earth tacını taktı.
4 / 5
Miss Earth yarışması, Queensland'in Sunshine Coast bölgesinde üniversiteye giden 22 yaşındaki yarışmacının ilk güzellik yarışması.