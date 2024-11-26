2024 Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) belli oldu

2024 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) Yarışması’nın birincisi 22 yaşındaki Jessica Lane oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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2024 Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) belli oldu - Resim : 1

Çevre ve doğal yaşamın korunması ve insani sorunlara dikkat çekmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen Yeryüzü Güzeli yarışmasında birinci belli oldu.

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2024 Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) belli oldu - Resim : 2

Filipinler'de düzenlenen yarışmada Avustralyalı "çevre savaşçısı" Jessica Lane, Miss Earth tacını alan kişi oldu.

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2024 Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) belli oldu - Resim : 3

Melbourne doğumlu Lane, Filipinler'in Manila kentinde 75 yarışmacıyı geride bırakarak Miss Earth tacını taktı.

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2024 Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) belli oldu - Resim : 4

Miss Earth yarışması, Queensland'in Sunshine Coast bölgesinde üniversiteye giden 22 yaşındaki yarışmacının ilk güzellik yarışması.