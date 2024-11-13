2024'ün yaşayan en seksi erkeği John Krasinski seçildi

45 yaşındaki ABD'li oyuncu, bu unvanı aldığı için People dergisine kapak oldu. "Dünyanın en seksi erkeği" seçilmesiyle ilgili konuşan oyuncu "Belki de kandırılıyorumdur diye düşündüm. Sabahları uyandığımda 'Bugün Yaşayan En Seksi Erkek olmam istenecek mi?' diye pek düşünmem. Ve bugün öyle oldu! Benim için çıtayı gerçekten yükselttiniz" ifadelerini kullandı.

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