2024'ün yaşayan en seksi erkeği John Krasinski seçildi
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu John Krasinski, 'People' dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi.
1985 yılından beri her yıl "dünyanın en seksi erkeği"ni seçen People dergisi, bu sene "The Office" dizisiyle akıllarda yer eden Amerikalı oyuncu John Krasinski'yi seçti.
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45 yaşındaki ABD'li oyuncu, bu unvanı aldığı için People dergisine kapak oldu. "Dünyanın en seksi erkeği" seçilmesiyle ilgili konuşan oyuncu "Belki de kandırılıyorumdur diye düşündüm. Sabahları uyandığımda 'Bugün Yaşayan En Seksi Erkek olmam istenecek mi?' diye pek düşünmem. Ve bugün öyle oldu! Benim için çıtayı gerçekten yükselttiniz" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Getty
Meslektaşı Emily Blunt ile yaklaşık 14 yıldır evli olan ünlü isim, iki kızı Hazel ve Violet ile birlikte Brooklyn'de yaşıyor.
Fotoğraf: Getty
Eşinin, haberi aldığında "çok heyecanlı" olduğunu belirten aktör "Ona bu haberi verirken çok büyük bir mutluluk yaşadım" dedi. Hatta aktörün eşi Emily Blunt, Krasinski eğer en seksi erkek seçilirse dergi kapağını çerçeveletip duvara asacağını söylemiş!
Fotoğraf: Getty