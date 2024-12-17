2025 Fransa Güzeli en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti

Miss France 2025'te 24 yaş sınırının kaldırılmasının ardından 34 yaşındaki Angélique Angarni - Filipon, Fransa'nın en güzel kadını unvanını aldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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2025 Fransa Güzeli en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti - Resim : 1

Miss France yarışması, unutulmaz bir ana sahne oldu. Martinik’i temsil eden 34 yaşındaki Angelique Angarni - Filipon, yarışma tarihinde taç giyen en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti.

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2025 Fransa Güzeli en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti - Resim : 2

Fransa’nın farklı bölgelerinden gelen 30 aday, jüri ve halk oylamasıyla değerlendirildi. Yarışmanın sonucunda halkın oyları yüzde 50 oranında belirleyici olurken, izleyiciler favori adaylarını destekledi.

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2025 Fransa Güzeli en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti - Resim : 3

Gece sonunda, 24 yaş sınırının kaldırılmasının ardından Fransa’nın en güzel kadını olarak seçilen Angarni - Filipon, Miss France 2025'te Fransa'nın en güzel kadını seçildi.

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2025 Fransa Güzeli en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti - Resim : 4

"BANA 'KÜÇÜK MİDİLLİ' DİYORLARDI"

Angelique Angarni - Filipon, geçmişte dış görünüşü nedeniyle zorbalığa uğradığını anlattığı şu sözlerle dikkat çekti: "Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim çıkıktı. Bana 'Küçük midilli' diyorlardı"