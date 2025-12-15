2025'te hangi ünlü evlilikleri bitti? İşte 2025 yılında boşanan ünlüler

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç iki yıl süren evliliklerini ortak bir kararla noktalama kararı aldı. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan ünlü çift, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk."