2025'te hangi ünlü evlilikleri bitti? İşte 2025 yılında boşanan ünlüler

2025 yılı magazin dünyası için aşk ve evliliklerin sonlandığı, peş peşe gelen ayrılık haberleriyle gündeme damgasını vuran bir yıl oldu. Ünlü isimlerin beklenmedik kararları ve ayrılıkları, hayranlarını ve magazin takipçilerini şaşırttı. İşte 2025 yılında boşanan ünlüler...

Özge Çolak

Pelin Akil - Anıl Altan

2016 yılında evlenen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan geçtiğimiz Ağustos ayında boşandı. Kızları için bir araya gelmeye devam eden ünlü çiftten, boşanmaya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç iki yıl süren evliliklerini ortak bir kararla noktalama kararı aldı.  Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan ünlü çift, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk."

Yasemin Ergene- İzzet Özilhan 

Magazin gündemine damga vuran bir diğer gelişme de cemiyet hayatının yakından tanıdığı isimler olan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin evliliğini sonlandırması oldu. Çift, 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

İpek Filiz Yazıcı- Ufuk Beydemir 

2025 yılının ayrılık haberleri zincirine, genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir çifti de eklendi. Çift, 2022 yılında İtalya'nın romantik şehri Roma'da dünyaevine girmişti. 