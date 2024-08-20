22 yaşına basan Eylül Tumbar'a sürpriz doğum günü

Netflix yapımı 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu Eylül Tumbar, son olarak Kanal D'nin 'Yalan' projesinde seyirci karşısına geçmişti.
Dizide Duru karakterine can veren Eylül Tumbar, önceki gece Kuruçeşme'deki Oligark'da doğum gününü kutladı.
Menajeri ve basın danışmanının sürpriz bir kutlama organzize ettiği ünlü isim, samimi açıklamalarda bulundu.
'HER GÜNÜM ÖTEKİNDEN DAHA GÜZEL'
22 yaşına basan oyuncu, "Menajerim ve basın danışmanım bana sürpriz yaptı. Setten koşarak buraya geldim. Koşuşturma arasında insan böyle şeylere ihtiyaç duyuyor. Çok keyifli, samimi olduğum insanlar ile harika bir doğum günü geçiriyorum. Her doğum günü ötekinden daha güzel geçiyor. 'İyi ki tanışmışız' dediğimiz insanlar artıyor. Mutlu olmak istiyorum, mutluyum da. Hep böyle olur inşallah" dedi.