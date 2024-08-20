22 yaşına basan Eylül Tumbar'a sürpriz doğum günü

'HER GÜNÜM ÖTEKİNDEN DAHA GÜZEL'

22 yaşına basan oyuncu, "Menajerim ve basın danışmanım bana sürpriz yaptı. Setten koşarak buraya geldim. Koşuşturma arasında insan böyle şeylere ihtiyaç duyuyor. Çok keyifli, samimi olduğum insanlar ile harika bir doğum günü geçiriyorum. Her doğum günü ötekinden daha güzel geçiyor. 'İyi ki tanışmışız' dediğimiz insanlar artıyor. Mutlu olmak istiyorum, mutluyum da. Hep böyle olur inşallah" dedi.