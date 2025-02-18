Anasayfa Magazin 24 yıllık evlilik sona eriyor! Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun ile Nevin Torun boşanıyor
24 yıllık evlilik sona eriyor! Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun ile Nevin Torun boşanıyor
Çılgın Bediş dizisinde oynadığı Oktay rolüyle popüler olan Cenk Torun yıllar sonra Esaret dizisiyle ekrana geri dönmüştü. 26 yıldır Nevin Torun ile evli olan Cenk Torun'a eşi "Zina" gerekçesiyle dava açtı.
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Bir dönemin fenomen yapımlarından Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra 'Esaret' dizisiyle ekranlara döndü.
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi 'Esaret' ile izleyicisinin karşısına çıkan Cenk Torun ihanet krizi ile gündeme geldi.
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Posta'da yer alan habere göre, Cenk Torun'a 2001 yılında evlendiği Nevin Torun zina davası açtı.
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Nevin Torun, eşinin dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişkisinin olduğunu öne sürerek bu diziye başlamasıyla beraber ailesini sildiğini iddia etti.