26 Mart reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirvede

Dün akşam ekranlara gelen Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve Survivor All Star yapımları reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. 26 Mart reyting sonuçları belli oldu...

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26 Mart reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirvede - Resim : 1

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. 

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26 Mart reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirvede - Resim : 2

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. 26 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.  

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26 Mart reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirvede - Resim : 3

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

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26 Mart reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirvede - Resim : 4

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Avusturya Türkiye hazırlık maçı karşılaşması yer aldı. 