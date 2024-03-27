26 Mart reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirvede
Dün akşam ekranlara gelen Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve Survivor All Star yapımları reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. 26 Mart reyting sonuçları belli oldu...
1 / 8
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
2 / 8
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. 26 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.
3 / 8
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
4 / 8
AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Avusturya Türkiye hazırlık maçı karşılaşması yer aldı.