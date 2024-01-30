28 kilo vermişti... Elçin Afacan’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

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Özellikle “Bir Aile Hikâyesi” dizisinde canlandırdığı Beste rolüyle akıllara kazanan oyuncu Elçin Afacan büyük bir değişim yaşadı. Rol aldığı dönemdeki kilolarından kurtulan Elçin Afacan 28 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.
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Elçin Afacan, fazla kilolarını diyetisyen kontrolünde vererek incecik bir görünüme sahip oldu. Karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkardığını söyleyen ünlü oyuncu, bir yılda tam 28 kilo verdi.
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Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım atan oyuncu fazla kilolarını bu şekilde verdiğini anlatarak fazla kilolarından yakınan herkese umut oldu.
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Afacan bir röportajında kilo vermesiyle ilgili olarak, “Bunun aslında bir sırrı yok. Günün sonunda boğazı tutunca oluyor yani. Ben de boğazımı tuttum.