3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'la Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi.
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Ferdi Tayfur’un vefat etmeden noter huzurunda verdiği vasiyetle mirasından men ettiği, Necla Nazır ile birlikteliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur zor günler geçiriyor.
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Babasının ölümü ile sarsılan ve sonrasında yaşanan miras olaylarıyla büyük bir kaosun içinde kalan Tuğçe Tayfur, üçüncü çocuğuna hamile.
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Muhammet Aydın ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Lina’nın hemen ardından yeniden hamile olduğunu duyuran Tayfur, bugün yaptığı paylaşımla sevenleri korkuttu.
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Araba içerisinden bir video yayınlayan Tuğçe Tayfur, “Bugün bizim için çok önemli bir gün, dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz” yazdı.