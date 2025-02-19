3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'la Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi.

Elele Online

Elele Online
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3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi - Resim : 1

Ferdi Tayfur’un vefat etmeden noter huzurunda verdiği vasiyetle mirasından men ettiği, Necla Nazır ile birlikteliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur zor günler geçiriyor.

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3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi - Resim : 2

Babasının ölümü ile sarsılan ve sonrasında yaşanan miras olaylarıyla büyük bir kaosun içinde kalan Tuğçe Tayfur, üçüncü çocuğuna hamile. 

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3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi - Resim : 3

Muhammet Aydın ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Lina’nın hemen ardından yeniden hamile olduğunu duyuran Tayfur, bugün yaptığı paylaşımla sevenleri korkuttu.

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3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi - Resim : 4

Araba içerisinden bir video yayınlayan Tuğçe Tayfur, “Bugün bizim için çok önemli bir gün, dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz” yazdı.