30 yıl sonra bir araya gelen İzel - Çelik - Ercan tekrardan dağıldı

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İlk ayrılıklarını 1992'de yaşayan İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi grubu geçtiğimiz yıl tekrar bir araya gelmişti. Yeniden konser vermeye başlayan üçlü, sevenlerine unutulmaz anlar yaşatmıştı.
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Ekip, son olarak bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkmalarının ardından tekrar dağılma kararı aldı.
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Dağılma kararı sonrası İzel Çeliköz, “Aramızda Kalmasın”a açıklamada bulundu:
'30 KONSER ZOR DAYANDIM'
“Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.”