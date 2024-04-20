30 yıl sonra bir araya gelen İzel - Çelik - Ercan tekrardan dağıldı

Dağılma kararı sonrası İzel Çeliköz, “Aramızda Kalmasın”a açıklamada bulundu:

'30 KONSER ZOR DAYANDIM'

“Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.”