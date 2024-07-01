4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda
Ünlü yazar Nermin Bezmen, 4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı ani bir şekilde kaybetmişti. Zor günleri atlatmaya çalışan Bezmen'in, oğlunun da yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
1 / 5
2015 yılında oyuncu Tolga Savacı'yla nikah masasına oturan Nermin Bezmen, 2017'de ABD'ye yerleşerek yeni bir hayat kurmuştu.
2 / 5
Ancak Savacı, Şubat ayında hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verilmişti. Hayat arkadaşını kaybeden Bezmen'in, şimdi de oğlu yoğun bakımda!
3 / 5
Oğluyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan paylaşan Nermin Bezmen takipçilerinden dua istedi.
4 / 5
'YARADAN SENİ BANA BAĞIŞLASIN'
Bezmen "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim… İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, Yaradan seni bana, bizlere bağışlasın… Evine, ailene sağlıkla dön yavrum…" dedi.