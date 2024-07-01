4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda

'YARADAN SENİ BANA BAĞIŞLASIN'

Bezmen "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim… İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, Yaradan seni bana, bizlere bağışlasın… Evine, ailene sağlıkla dön yavrum…" dedi.