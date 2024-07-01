4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda

Ünlü yazar Nermin Bezmen, 4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı ani bir şekilde kaybetmişti. Zor günleri atlatmaya çalışan Bezmen'in, oğlunun da yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

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4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda - Resim : 1

2015 yılında oyuncu Tolga Savacı'yla nikah masasına oturan Nermin Bezmen, 2017'de ABD'ye yerleşerek yeni bir hayat kurmuştu.

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4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda - Resim : 2

Ancak  Savacı, Şubat ayında hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verilmişti. Hayat arkadaşını kaybeden Bezmen'in, şimdi de oğlu yoğun bakımda!

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4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda - Resim : 3

Oğluyla fotoğrafını  sosyal medya hesabından paylaşan paylaşan Nermin Bezmen takipçilerinden dua istedi.

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4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda - Resim : 4

'YARADAN SENİ BANA BAĞIŞLASIN'

Bezmen "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim… İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, Yaradan seni bana, bizlere bağışlasın… Evine, ailene sağlıkla dön yavrum…" dedi.