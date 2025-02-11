4 ay önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası ilk açıklama

MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybeden kızı Eda'nın vefatından sonra ilk kez konuştu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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4 ay önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası ilk açıklama - Resim : 1

4 ay önce kızını, yaklaşık 1.5 yıl önce de dostu Özkan Uğur'u kaybeden Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu. 

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4 ay önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası ilk açıklama - Resim : 2

Kızının vefatıyla ilgili ilk kez konuşan Mazhar Alanson, cümlelerini toparlamakta zorlandı.

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4 ay önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası ilk açıklama - Resim : 3

'ZAMANLA GEÇECEK BİR ŞEY DEĞİL'

'Zaman diyorlar ama, zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi... '

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4 ay önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası ilk açıklama - Resim : 4

'ALLAH DÜŞMANIMA VERMESİN'

Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin' dedi ve 'Başka bir konuya geçelim' diyerek Ceyda Düvenci'den konuyu kapatmasını rica etti.