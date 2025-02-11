4 ay önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası ilk açıklama

'ZAMANLA GEÇECEK BİR ŞEY DEĞİL'

'Zaman diyorlar ama, zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi... '