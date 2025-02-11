Anasayfa Magazin 4 ay önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası ilk açıklama
4 ay önce kızını kaybetmişti! Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası ilk açıklama
MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybeden kızı Eda'nın vefatından sonra ilk kez konuştu.
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4 ay önce kızını, yaklaşık 1.5 yıl önce de dostu Özkan Uğur'u kaybeden Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu.
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Kızının vefatıyla ilgili ilk kez konuşan Mazhar Alanson, cümlelerini toparlamakta zorlandı.
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'ZAMANLA GEÇECEK BİR ŞEY DEĞİL'
'Zaman diyorlar ama, zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi... '
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'ALLAH DÜŞMANIMA VERMESİN'
Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin' dedi ve 'Başka bir konuya geçelim' diyerek Ceyda Düvenci'den konuyu kapatmasını rica etti.