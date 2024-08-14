41 yaşına giren Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli 41 yaşına girdi. Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı.

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41 yaşına giren Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı - Resim : 1

Oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile tanınmıştı.

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41 yaşına giren Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı - Resim : 2

Sosyal medyayı aktif kullanan Meryem Uzerli son olarak RU dizisinde yer aldı. Yaptırdığı estetiklerle zaman zaman haber olan Meryem Uzerli, son olarak doğum günü paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

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41 yaşına giren Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı - Resim : 3

Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem Sultan"ı, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Oyuncu doğum günü partisinden birçok kare paylaştı. 

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41 yaşına giren Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı - Resim : 4

Uzerli'nin paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.