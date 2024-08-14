41 yaşına giren Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı

1 / 9
Oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile tanınmıştı.
2 / 9
Sosyal medyayı aktif kullanan Meryem Uzerli son olarak RU dizisinde yer aldı. Yaptırdığı estetiklerle zaman zaman haber olan Meryem Uzerli, son olarak doğum günü paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.
3 / 9
Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem Sultan"ı, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Oyuncu doğum günü partisinden birçok kare paylaştı.
4 / 9
Uzerli'nin paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.