43 yaşına giren Kate'e Prens William'dan duygusal kutlama

Prens William, eşinin yeni yaşını resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla kutladı.

"EN İNANILMAZ EŞ"

Kate Middleton'ın Matt Porteous tarafından çekilen ve daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaşan Prens William, eşine "en inanılmaz eş ve anne" diye hitap etti.

"İYİ Kİ DOĞDUN CATHERINE"

Prens William paylaşımında "En inanılmaz eş ve anne, geçen yıl gösterdiğin güç olağanüstüydü. George, Charlotte, Louis ve ben seninle çok gurur duyuyoruz. İyi ki doğdun Catherine. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.