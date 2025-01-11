43 yaşına giren Kate'e Prens William'dan duygusal kutlama
Uzun zamandır kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, 43 yaşına bastı.
Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Middleton, 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.
Tedavinin ardından kraliyet etkinliklerinde boy göstermeye başlayan Prenses Kate, 9 Ocak'ta 43 yaşına bastı.
Prens William, eşinin yeni yaşını resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla kutladı.
"EN İNANILMAZ EŞ"
Kate Middleton'ın Matt Porteous tarafından çekilen ve daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaşan Prens William, eşine "en inanılmaz eş ve anne" diye hitap etti.
"İYİ Kİ DOĞDUN CATHERINE"
Prens William paylaşımında "En inanılmaz eş ve anne, geçen yıl gösterdiğin güç olağanüstüydü. George, Charlotte, Louis ve ben seninle çok gurur duyuyoruz. İyi ki doğdun Catherine. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.