45 yaşına basan Rıza Kocaoğlu'na kardeşi Gözde Kocaoğlu'ndan mesaj: Karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli ağabeyim
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 45 yaşına bastı. Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağabeyinin doğum gününü kutladı .
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 45'inci yaşına gidi. Sevenleri ve ailesi Kocaoğlu'nun doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, ağabeyinin doğum günü için özel bir paylaşımda bulundu.
Gözde Kocaoğlu duygularını şöyle dile getirdi:
"HAYRAN BAKAN KÜÇÜK KARDEŞİM"
Ağabeyciğim, ciğerimin köşesi. Büyürken bana şefkati, sevmeyi, ilgilenmeyi, görmeyi öğrettiğin için; daha sonraları da kapsamayı, yaşamayı, gülmeyi unutmamayı her şeyden önce ‘biz varız’ demeyi ve hissettirmeyi unutturmadığın için sana binlerce teşekkür ederim. Daha dün yine 'sahnede nasıl da devleşiyor bu adam' dedim seni izlerken. E ben seni izlerken hayran bakan küçük kardeşim hep işte.
İlk kucağına aldığın gün gibi. 'işte bu benim oyun arkadaşım' dediğin an gibi. Sen de karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli ağabeyim.