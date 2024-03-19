45 yaşına basan Rıza Kocaoğlu'na kardeşi Gözde Kocaoğlu'ndan mesaj: Karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli ağabeyim

Gözde Kocaoğlu duygularını şöyle dile getirdi:

"HAYRAN BAKAN KÜÇÜK KARDEŞİM"

Ağabeyciğim, ciğerimin köşesi. Büyürken bana şefkati, sevmeyi, ilgilenmeyi, görmeyi öğrettiğin için; daha sonraları da kapsamayı, yaşamayı, gülmeyi unutmamayı her şeyden önce ‘biz varız’ demeyi ve hissettirmeyi unutturmadığın için sana binlerce teşekkür ederim. Daha dün yine 'sahnede nasıl da devleşiyor bu adam' dedim seni izlerken. E ben seni izlerken hayran bakan küçük kardeşim hep işte.