49 yaşındaki Charlize Theron gençlik sırlarını paylaştı

Charlize, kırışıklıkların oluşumunu önlemek için günlük olarak cildinin nemlenmesine özen gösteriyor. Kuru ciltler yaşlanmaya daha yatkındır, bu nedenle nemlendirici kullanımı esastır. Burada, cildin nemini korumasına yardımcı oldukları için seramid ve niasinamid içeren ürünleri tercih ediyor. Ayrıca, cildi ek olarak besleyen vitaminlerle zenginleştirilmiş kremler de kullanılıyor.