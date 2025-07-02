Serenay Sarıkaya'dan 33. yaş pozları
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya dün 33 yaşına girdi. Hem özel hayatı hem de dahil olduğu projelerle sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya yeni yaşını tatilden karelerle kutladı.
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Uzun süredir birlikte olan ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, haklarındaki ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
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Serenay Sarıkaya, yeni yaşını sevgilisi Mert Demir ile kutlayarak, romantik paylaşımlarıyla aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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Aylardır birlikte paylaşım yapmayan ve bu durumla birlikte ayrılık söylentileriyle gündeme gelen ikiliden Serenay Sarıkaya, 33 yaşına bastı.
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Oyuncunun fit fiziğiyle verdiği doğum günü pozları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, binlerce yorum ve beğeni topladı.