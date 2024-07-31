54 yaşına girecek olan Sibel Can'a çocuklarından erken kutlama

Ünlü şarkıcı Sibel Can 1 Ağustos'ta yeni yaşına girecek. Sibel Can'a çocukları sürpriz yaparak erken doğum günü kutlaması yaptı.

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54 yaşına girecek olan Sibel Can'a çocuklarından erken kutlama - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 1 Ağustos tarihinde 54 yaşına girmeye hazırlanıyor. Çocuklarına düşkün bir anne olduğu bilinen Sibel Can yeni yaşını da ilk onlarla kutladı. 

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54 yaşına girecek olan Sibel Can'a çocuklarından erken kutlama - Resim : 2

Melisa Ural son olarak anneleri Sibel Can'ın doğum günü için hazırladıkları sürpriz kutlamadan paylaşımda bulundu.

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54 yaşına girecek olan Sibel Can'a çocuklarından erken kutlama - Resim : 3

Yeni yaşını çocuklarıyla kutlayan Can'a beğeni ve yorum yağdı.

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54 yaşına girecek olan Sibel Can'a çocuklarından erken kutlama - Resim : 4

Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural ile oğlu Engincan Ural'ın ardından, güzel sanatçı Sulhi Aksüt ile gerçekleştirdiği evliliğinde de oğlu Emir Aksüt'ü kucağına almıştı.