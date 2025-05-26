6 ayda 25 kilo vermişti! Işın Karaca'nın son hali görenleri şaşırttı
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçirdiği fiziksel değişimle dikkatleri üzerine çekmeye ve gündem olmaya devam ediyor. Karaca, altı ayda verdiği 25 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Zayıflamasının ardından ilk kez canlı performans gösteren Karaca'nın son hali sosyal medyaya damga vurdu.
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Bayramda Antalya'da sahne alacak olan ünlü şarkıcı Işın Karaca, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine topluyor.
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Son altı ayda verdiği 25 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Karaca, dün gece katıldığı bir düğün organizasyonunda sahneye çıktı.
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Ünlü şarkıcı zayıflamasının ardından ilk kez canlı performans sergiledi. Kenan Doğulu ile birlikte sahneye çıkan Karaca'nın yeni hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Geçtiğimiz ay Girnede konser veren ünlü şarkıcı değişen imajı hakkında konuşmuştu.
Karaca, "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli" demişti.