6 ayda 25 kilo vermişti! Işın Karaca'nın son hali görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz ay Girnede konser veren ünlü şarkıcı değişen imajı hakkında konuşmuştu.

Karaca, "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli" demişti.