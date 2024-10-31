6 yıllık evlilik bugün bitti... Bengü ile Selim Selimoğlu boşandı
6 yıl önce dünyaevine giren ünlü şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu'nun bugün anlaşmalı olarak boşandı. Bengü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Şarkıcı Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmişti. Çift, 2019’da kızları Zeynep’i, 2021’de ise oğulları Selim’i kucaklarına almıştı.
Evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilen ve uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten kötü haber geldi.
Ünlü çift bugün anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuğun velayeti anne Bengü'ye verildi.
Bengü biten evliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığınız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden teşekkür ederiz." notunu düştü.