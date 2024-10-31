6 yıllık evlilik bugün bitti... Bengü ile Selim Selimoğlu boşandı

Bengü biten evliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığınız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden teşekkür ederiz." notunu düştü.