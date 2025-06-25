6 yıllık ilişki bitti! Ulaş Tuna Astepe sevgilisi Cansu Baydar ile ayrıldı
Yaklaşık altı yıldır birlikte olan oyuncu Ulaş Tuna Astepe ve yönetmen Cansu Baydar, yollarını ayırdı. Uzun süreli ilişkileriyle tanınan çiftin ayrılığı sessiz sedasız gerçekleştiği öğrenildi.
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Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, şu sıralar Devrim Özkan ile başrolleri paylaştığı "Çift Kişilik Oda" dizisindeki performansıyla adından söz ettirirken, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Astepe'nin yönetmen Cansu Baydar ile yaklaşık 6 yıldır süren ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sona erdi.
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2019 yılından beri devam eden ve evlilikle sonuçlanması beklenen birlikteliğin bittiği öğrenildi.
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Nisan ayında sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Astepe ve Baydar'ın, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı belirtiliyor.