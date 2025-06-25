6 yıllık ilişki bitti! Ulaş Tuna Astepe sevgilisi Cansu Baydar ile ayrıldı

Yaklaşık altı yıldır birlikte olan oyuncu Ulaş Tuna Astepe ve yönetmen Cansu Baydar, yollarını ayırdı. Uzun süreli ilişkileriyle tanınan çiftin ayrılığı sessiz sedasız gerçekleştiği öğrenildi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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6 yıllık ilişki bitti! Ulaş Tuna Astepe sevgilisi Cansu Baydar ile ayrıldı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, şu sıralar Devrim Özkan ile başrolleri paylaştığı "Çift Kişilik Oda" dizisindeki performansıyla adından söz ettirirken, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

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6 yıllık ilişki bitti! Ulaş Tuna Astepe sevgilisi Cansu Baydar ile ayrıldı - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Astepe'nin yönetmen Cansu Baydar ile yaklaşık 6 yıldır süren ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız sona erdi. 

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6 yıllık ilişki bitti! Ulaş Tuna Astepe sevgilisi Cansu Baydar ile ayrıldı - Resim : 3

2019 yılından beri devam eden ve evlilikle sonuçlanması beklenen birlikteliğin bittiği öğrenildi.  

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6 yıllık ilişki bitti! Ulaş Tuna Astepe sevgilisi Cansu Baydar ile ayrıldı - Resim : 4

Nisan ayında sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Astepe ve Baydar'ın, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı belirtiliyor.