7 yıl sonra ekranlara dönen Sinem Kobal'dan ilk set pozu geldi
Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra vaktini iki kızına ayıran Sinem Kobal, 7 yıllık aranın ardından 'Her Şeyin Başı Merkür' ile ekrana dönüyor. Güzel oyuncu, setten ilk fotoğrafını da yayınladı.
1 / 6
Sinem Kobal,2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuş ve bu evliliğnden, Lalin ile Leyla adında iki kızıyla vakit geçirmek için Kobal setlere 7 yıllık bir ara vermişti.
2 / 6
Son olarak 2017 yılında 'Yüz Yüze' dizisinde kamera karşısına geçen Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda 'Karşılaşmalar' dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı. ünlü isim, yedi yıllık aranın ardından yeni bir film projesine imza attı.
3 / 6
Sinem Kobal, 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif'i oynayacak.
4 / 6
Ayşe Balıbey'in astrolojik komedi türündeki aynı adlı kitabından yola çıkılarak beyaz perdeye uyarlanacak filmin çekimleri başladı.