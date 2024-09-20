7 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi! Ümit Erdim ayrılığın nedenini açıkladı

'REYTİNG ÇIKACAK MALZEME YOK'

Ünlü oyuncu, ''Biz de majör bir hikaye yok. Dolayısıyla hani kısaca hepimizin alıştığı bir başlık vardır ya 'şiddetli geçimsizlik' mesela. Biz de o tabelanın altına yazılabiliriz. Öyle reyting çıkacak bir malzeme yok.''