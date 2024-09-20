7 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi! Ümit Erdim ayrılığın nedenini açıkladı

Nisan ayında 7 yıllık evlilklerini tek celsede bitiren Ümit Erdim ve Seda Çınar uzun süre sessizliğini korumuştu. Ünlü oyuncu Ümit Erdim, aylar sonra boşanma nedenini açıkladı.

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7 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi! Ümit Erdim ayrılığın nedenini açıkladı - Resim : 1

2017 yılında Seda Çınar ile Ümit Erdim nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Ses ile Ela adında iki kızları olmuştu. Ancak ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında tek celsede boşanmıştı.

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7 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi! Ümit Erdim ayrılığın nedenini açıkladı - Resim : 2

Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen ünlü çiftten Ümit Erdim aylar sonra ilk kez konuştu. 

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7 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi! Ümit Erdim ayrılığın nedenini açıkladı - Resim : 3

'REYTİNG ÇIKACAK MALZEME YOK'

Ünlü oyuncu, ''Biz de majör bir hikaye yok. Dolayısıyla hani kısaca hepimizin alıştığı bir başlık vardır ya 'şiddetli geçimsizlik' mesela. Biz de o tabelanın altına yazılabiliriz. Öyle reyting çıkacak bir malzeme yok.''

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7 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi! Ümit Erdim ayrılığın nedenini açıkladı - Resim : 4

'OLMADIĞINA BİR SÜRE İNANDIRAMADIK'

''Olmadığına da bir süre inandıramadık. Ama her hafta sonu çocuklarla beraberim hafta içi de vakitleri ayarladıkça görüşüyoruz. Hayat devam ediyor böyle de devam edecek. Kızlarımızı büyüteceğiz''