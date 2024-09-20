7 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi! Ümit Erdim ayrılığın nedenini açıkladı
Nisan ayında 7 yıllık evlilklerini tek celsede bitiren Ümit Erdim ve Seda Çınar uzun süre sessizliğini korumuştu. Ünlü oyuncu Ümit Erdim, aylar sonra boşanma nedenini açıkladı.
2017 yılında Seda Çınar ile Ümit Erdim nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Ses ile Ela adında iki kızları olmuştu. Ancak ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında tek celsede boşanmıştı.
Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen ünlü çiftten Ümit Erdim aylar sonra ilk kez konuştu.
'REYTİNG ÇIKACAK MALZEME YOK'
Ünlü oyuncu, ''Biz de majör bir hikaye yok. Dolayısıyla hani kısaca hepimizin alıştığı bir başlık vardır ya 'şiddetli geçimsizlik' mesela. Biz de o tabelanın altına yazılabiliriz. Öyle reyting çıkacak bir malzeme yok.''
'OLMADIĞINA BİR SÜRE İNANDIRAMADIK'
''Olmadığına da bir süre inandıramadık. Ama her hafta sonu çocuklarla beraberim hafta içi de vakitleri ayarladıkça görüşüyoruz. Hayat devam ediyor böyle de devam edecek. Kızlarımızı büyüteceğiz''