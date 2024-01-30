77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın son hali şaşırttı! Yüzündeki değişimin nedeni "porselen filtre" çıktı

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77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan adeta yıllara meydan okuyor. Fit vücudu ile dikkatleri üzerine toplayan Süperstar, yeni görüntüsüyle şaşırttı.
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Ajda Pekkan'ın özellikle yanak ve çene bölgesindeki değişim dikkat çekti. Pekkan’ın yüzündeki değişimi fark eden sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı.
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Ajda Pekkan’a bir çekimde uygulanan “porselen yüz” filtresi, ünlü şarkıcı elini yüzüne götürdüğünde ortaya çıktı. Şarkıcının yüzünü eline götürdüğü sırada makyajın silindiğini görenler ise yapılan filtre karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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