77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın son hali şaşırttı! Yüzündeki değişimin nedeni "porselen filtre" çıktı

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Ajda Pekkan, yüzüne uygulanan "porselen filtreyi" yanlışlıkla ele verdi.

1 / 9
77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın son hali şaşırttı! Yüzündeki değişimin nedeni "porselen filtre" çıktı - Resim : 1

77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan adeta yıllara meydan okuyor. Fit vücudu ile dikkatleri üzerine toplayan Süperstar, yeni görüntüsüyle şaşırttı.

2 / 9
77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın son hali şaşırttı! Yüzündeki değişimin nedeni "porselen filtre" çıktı - Resim : 2

Ajda Pekkan'ın özellikle yanak ve çene bölgesindeki değişim dikkat çekti. Pekkan’ın yüzündeki değişimi fark eden sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı.

3 / 9
77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın son hali şaşırttı! Yüzündeki değişimin nedeni "porselen filtre" çıktı - Resim : 3

Ajda Pekkan’a bir çekimde uygulanan “porselen yüz” filtresi, ünlü şarkıcı elini yüzüne götürdüğünde ortaya çıktı.  Şarkıcının yüzünü eline götürdüğü sırada makyajın silindiğini görenler ise yapılan filtre karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

4 / 9
77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın son hali şaşırttı! Yüzündeki değişimin nedeni "porselen filtre" çıktı - Resim : 4