80 yaşındaki Uğur Dündar sağlıklı kalmasının sırrını açıkladı: Ekmek banıp yiyorum
Duayen gazeteci Uğur Dündar 80 yaşında sağlıklı ve genç kalmasının sırrını açıkladı. Dündar, yaptığı paylaşımda, “Ben bir zeytinkoliğim. Şu bir tabak zeytini, yağına ekmek banıp yiyerek akşam yemeğini geçiştirebilirim...” diyerek bir tabak yeşil zeytinin fotoğrafını paylaştı.
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Meslek hayatında 55 yılı geride bırakan duayen gazeteci Uğur Dündar, sağlıklı yaşamın sırrını verdi.
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80 yaşındaki gazeteci Uğur Dündar, sağlıklı ve genç kalmasının sırrını ekmek ve yeşil zeytin tüketimine bağladı.
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Uğur Dündar'ın paylaşımında, "Ben bir zeytinkoliğim. Şu bir tabak zeytini, yağına ekmek banıp yiyerek akşam yemeğini geçiştirebilirim..." ifadeleri yer aldı.
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Bu paylaşımıyla, yeşil zeytinin sağlık açısından faydalarını vurgulayan Dündar, beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.