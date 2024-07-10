80'li yıllara damga vuran şarkıcı Ayşe Mine'den üzen haber
80'li yıllarda şarkılarıyla büyük bir ün kazanan Ayşe Mine, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yapılan tetkikler sonucunda, ünlü şarkıcıya kolon ve rektum kanseri teşhisi konuldu.
80'li yıllarda seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla ünlenen Ayşe Mine'den üzen haber geldi.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan şarkıcıya yapılan tetkiklerin ardından 'kolon ve rektum kanseri' teşhisi konuldu.
63 yaşındaki Ayşe Mine, tedaviye başlarken haberi yakın dostu Onur Akay duyurdu:
"Canım Ayşe Mine, şu an Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yatıyor ve kanserle savaşıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin, değerli sanatçımıza dualarınızda yer verin. Hem sesinin hem de yüzünün güzelliği ile bir döneme damga vurmuş sanatçımız için, yapılması gereken her şeyi yapalım"
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ayşe Mine'nin oğlu Berk Günaydın ise Habertürk'e yaptığı açıklamada; "Duyulmasını istemiyorduk ama basına yansımış. Bu süreçte annem için elimizden geleni yapacağız" dedi.