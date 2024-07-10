80'li yıllara damga vuran şarkıcı Ayşe Mine'den üzen haber

63 yaşındaki Ayşe Mine, tedaviye başlarken haberi yakın dostu Onur Akay duyurdu:

"Canım Ayşe Mine, şu an Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yatıyor ve kanserle savaşıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin, değerli sanatçımıza dualarınızda yer verin. Hem sesinin hem de yüzünün güzelliği ile bir döneme damga vurmuş sanatçımız için, yapılması gereken her şeyi yapalım"