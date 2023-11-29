83 yaşındaki Al Pacino'nun genç sevgilisinden evlilik açıklaması

83 yaşındaki usta oyunu Al Pacino'nun, dördüncü kez baba olmaya hazırlandığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. TMZ'nin haberine göre; aktör dördüncü çocuğunu hamilelik haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra kucağına almıştı. Son olarak TMZ'ye konuşan Noor, beklenmedik bir açıklamada bulundu.

Evlilik açıklaması

Son olarak TMZ'ye konuşan Noor, beklenmedik bir açıklamada bulundu. Beverly Hills'te dışarıdayken, çocuğunun babası Al Pacino ile evlenip evlenmeyeceği sorulan genç kadın, "Sanmıyorum. Ben evlenecek bir tip değilim." yanıtını verdi.

Alfallah, Noel ve yılbaşı tatilini oğlu Roman ve sevgilisi Pacino ile birlikte geçireceğini de belirtti.

Velayet davası açmıştı

Alfallah, eylül ayında ise hala ünlü isimle ilişkisi devam etmesine rağmen oğlunun velayeti için dava açmıştı. The Blast'ın haberine göre; Alfallah, oğlu Roman'ın velayetini talep ettiği, Pacino'nun da 'makul ziyaret haklarına' sahip olmasını istediğini belirten belgeleri mahkemeye sunmuştu.

Velayet davası bu ayın başında sonuçlanmış, ikilinin ortak yasal velayete, Alfallah'ın ise birincil fiziksel velayete sahip olacağı açıklanmıştı. Ayrıca usta oyuncunun kız arkadaşına ayda 30 bin dolar nafaka ödemesine ve oğlu için bir eğitim fonuna yıllık 15 bin dolar yatırmasına karar verilmişti.