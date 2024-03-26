9 kilo vermişti! Şarkıcı Zara zayıflama sırrını anlattı

"En önemlisi de stres"

Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum. Spor ve haftanın 3 günü yürüyüş mümkün olan her zamanda! En önemlisi de stres... Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor. Haklı değil, mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece...