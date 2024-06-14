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90'lara damga vuran Aynalı Tahir'in yıldızıydı! İşte teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali
'Aynalı Tahir' dizisinde Zümrüt karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor.
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Bir dönemin efsane dizisi Aynalı Tahir, 1998-2001 yılları arasında yayınlanmıştı. Başrollerinde Alişan, Emine Ün, Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Yeşim Büber de yer alıyordu.
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Yeşim Büber, Aynalı Tahir’in yanı sıra Kırık Ayna, Bıçak Sırtı, Serseri Aşıklar gibi dizilerde ve Barda, Kaybolan Yıllar gibi sinema filmlerinde rol aldı.
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Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlendi.
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Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin Nehir ve Can Yunus adında ikiz çocukları oldu.