90'lara damga vuran Aynalı Tahir'in yıldızıydı! İşte teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali

'Aynalı Tahir' dizisinde Zümrüt karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor.

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90'lara damga vuran Aynalı Tahir'in yıldızıydı! İşte teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali - Resim : 1

Bir dönemin efsane dizisi Aynalı Tahir, 1998-2001 yılları arasında yayınlanmıştı. Başrollerinde Alişan, Emine Ün, Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Yeşim Büber de yer alıyordu.

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90'lara damga vuran Aynalı Tahir'in yıldızıydı! İşte teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali - Resim : 2

Yeşim Büber, Aynalı Tahir’in yanı sıra Kırık Ayna, Bıçak Sırtı, Serseri Aşıklar gibi dizilerde ve Barda, Kaybolan Yıllar gibi sinema filmlerinde rol aldı.

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90'lara damga vuran Aynalı Tahir'in yıldızıydı! İşte teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali - Resim : 3

Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlendi. 

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90'lara damga vuran Aynalı Tahir'in yıldızıydı! İşte teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali - Resim : 4

Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin Nehir ve Can Yunus adında ikiz çocukları oldu.