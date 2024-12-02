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90'lı yılların efsane ismi şarkıcı Ege evinin kapılarını açtı: '22 yıldır ev arıyorum'
Evrim Akın bu hafta “Hurma Gözlüm”, “Delice Bir Sevda”, “Yaz Aşkım” şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Ege’nin evine konuk oldu. 2 oda bir salondan oluşan daire geçmişten ve günümüzden izler taşıyor.
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Ünlü şarkıcı Ege, Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı. Ünlü sanatçı 22 yıl önce taşındığı evinde yalnız yaşıyor.
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2 oda bir salondan oluşan daire geçmişten ve günümüzden izler taşıyor. Ege'nin evinde ilk kitaplar, tablolarla ve müzik aletleri dikkat çekiyor.
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Kahve rengi tonların hakim olduğu salonda kitaplar için ayrı bir bölüm ayrılmış. Ege, edebiyata olan ilgisini her fırsatta dile getiriyor.
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Ünlü isim, "Benim aklımda hiç hukukta olmak yoktu. Mahallede bizim semtteki çocuklar gitar çalıyordu. Her çocuğun ergenlikte enstrüman çalmasını öneririm." dedi.