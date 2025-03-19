Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni pozunu paylaştı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya ile sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Ünlü televizyoncu ve prodüktör Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile uzun yıllar süren mutlu birlikteliğini 4 Eylül 2024'te Esma Sultan Yalısı'nda nikahla taçlandırmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk olan Acun Ilıcalı, eşinden övgüyle bahsetmişti.
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Ilıcalı, "Ben, Çağla'yı çok seviyorum. Yani gerçekten. Lütfen kimse alınmasın da bu konuda. Çağla çok olgun. Konuşacağı zamanı, oturacağı zamanı biliyor. Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" demişti.
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Ilıcalı son olarak sosyal medya sayfasından eşiyle yeni bir paylaşımda bulundu.