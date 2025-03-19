Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni pozunu paylaştı

Ilıcalı, "Ben, Çağla'yı çok seviyorum. Yani gerçekten. Lütfen kimse alınmasın da bu konuda. Çağla çok olgun. Konuşacağı zamanı, oturacağı zamanı biliyor. Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" demişti.