Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni pozunu paylaştı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya ile sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Elele Online

Elele Online
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Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni pozunu paylaştı - Resim : 1

Ünlü televizyoncu ve prodüktör Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile uzun yıllar süren mutlu birlikteliğini 4 Eylül 2024'te Esma Sultan Yalısı'nda nikahla taçlandırmıştı. 

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Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni pozunu paylaştı - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk olan Acun Ilıcalı, eşinden övgüyle bahsetmişti.  

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Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni pozunu paylaştı - Resim : 3

Ilıcalı, "Ben, Çağla'yı çok seviyorum. Yani gerçekten. Lütfen kimse alınmasın da bu konuda. Çağla çok olgun. Konuşacağı zamanı, oturacağı zamanı biliyor. Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" demişti.

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Acun Ilıcalı eşi Ayça Çağla Altunkaya ile yeni pozunu paylaştı - Resim : 4

Ilıcalı son olarak sosyal medya sayfasından eşiyle yeni bir paylaşımda bulundu.