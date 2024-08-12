Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı: Babanı hep gururlandırdın

'Survivor' ve 'MasterChef Türkiye' yarışmalarının yapımcısı, televizyon kanalı ve futbol kulübü sahib Acun Ilıcalı'nın dört kızı bulunuyor. Yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa ile vakit geçiren ünlü isim, kızlarının doğum günlerini sosyal medya üzerinden kutlamayı da ihmal etmiyor.