Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı: Babanı hep gururlandırdın
Acun Ilıcalı kızı Leyla Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Ilıcalı kızı için, "Babanı hep gururlandırdın, hiç üzmedin. Allah nice mutluluğu beraber yaşamamızı nasip etsin" ifadesini kullandı.
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'Survivor' ve 'MasterChef Türkiye' yarışmalarının yapımcısı, televizyon kanalı ve futbol kulübü sahib Acun Ilıcalı'nın dört kızı bulunuyor. Yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa ile vakit geçiren ünlü isim, kızlarının doğum günlerini sosyal medya üzerinden kutlamayı da ihmal etmiyor.
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Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızları Leyla, 20 yaşına bastı. Başarılı yapımcı, kızı için duygusal bir doğum günü mesajı paylaştı.
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Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Canım kızım doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yaşların olsun. Babanı hep gururlandırdın, hiç üzmedin. Allah nice mutluluğu beraber yaşamamızı nasip etsin. Seni çok seviyorum"
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