Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı: Gözlerin hep böyle gülsün
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününü kutladı. Uzun yıllardır sadece siyah renk kıyafetler giyen Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi takipçilerinin dikkatini çekti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Altunkaya ile baş başa yemeğe çıkan Acun Ilıcalı, 14 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün. Devamını biliyorsun zaten" ifadelerini kullandı.
Paylaşıma birçok sosyal medya kullanıcısı beğenilerini dile getirdi. Acun Ilıcalı’nın beyaz gömlek tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Ilıcalı'nın pozuna "Abi hayret beyaz giymişsin", ""Çok yakışıyorlar", "Beyaz gömlek yakışmış abi", " Acun bey sizi beyaz gömlekle görmek efsane", "Birlikte yaşlanın demek kalır bizede", "Vay be Acun'a bunu yapan hayat bize neler yapar" yorumları yağdı.