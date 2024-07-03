Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı: Gözlerin hep böyle gülsün

Altunkaya ile baş başa yemeğe çıkan Acun Ilıcalı, 14 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün. Devamını biliyorsun zaten" ifadelerini kullandı.