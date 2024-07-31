Acun Ilıcalı ultra lüks yatına saha yaptırdı

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Acun Ilıcalı, ultra lüks yatında birbirinden ünlü dostlarıyla Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Göcek arasında mekik dokuyor.
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Acun Ilıcalı, 20 milyon euro yaklaşık 717 milyon TL'ye özel olarak yaptırdığı ve kızlarının adını verdiği yeni teknesi 'BALMY'e minik bir ayak tenisi sahası yaptırdı.
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Teknenin ön tarafına özel bir alan yaptıran Ilıcalı'nın yatını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
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Ilıcalı, ilk başta yatına futbol sahası yaptırmayı planlarken, daha sonra fikir değiştirip ayak tenisine çevirdiği öğrenildi.