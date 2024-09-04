Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününden ilk kareler
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam nikah masasına oturdu. İşte Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününden ilk kareler...
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Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu.
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Gelin ve damat düğünün yapılacağı mekana tekne ile geldi.
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Ünlü çiftin Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğününden ilk pozlar da geldi.
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Çiftin nikah töreninden görüntüler davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.