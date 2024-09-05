Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe ünlü akını
Acun Ilıcalı ve dört yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya nikah masasına oturdu. Cemiyet, sanat ve spor dünyası bu düğünde buluştu.
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Acun Ilıcalı, dün akşam Esma Sultan Yalısı’nda Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturdu. Cemiyet, sanat ve spor dünyası bu düğünde buluştu.
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Çiftin nikâh şahitliklerini hem yakın arkadaşı hem de Acun Medya Genel Koordinatörü olan Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan yaptı. Esat Yontunç törene eşi Hande Gülşen Yontunç ile katıldı.
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250 kişilik özel düğüne; Hülya Avşar, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Berfu - Eser Yenenler, Demet Akalın, Murat Boz, Ali Koç, Jose Mourinho, Okan Buruk, Arda Turan, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinin de aralarında bulunduğu iş, cemiyet, magazin ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
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Demet Akalın- Okan Kurt