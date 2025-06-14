Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın kızları Yasemin mezun oldu! Eski eşler kızının mezuniyetinde buluştu

Törende, ailenin diğer üyeleri de Yasemin'i yalnız bırakmadı. Yasemin'in ablası Leyla, Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile ilişkisinden dünyaya gelen en küçük kızı Melisa Ilıcalı da bu özel günde hazır bulundu.