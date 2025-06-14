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Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın kızları Yasemin mezun oldu! Eski eşler kızının mezuniyetinde buluştu
Acun Ilıcalı ile eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin’in mezuniyet töreninde bir araya geldi. Aile üyeleri Banu, Leyla ve Melisa’nın da katıldığı törende, keyifli ve duygusal anlar yaşandı. Tören boyunca objektiflere mutluluk dolu kareler yansıdı.
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Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin Ilıcalı'nın mezuniyet töreninde buluştu. Çift, 10 yıl süren evliliklerinin ardından 2016 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.
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Leyla ve Yasemin adında iki kızları bulunan Ilıcalı ve Yılmaz, kızlarının özel günlerinde bir araya gelmeye devam ediyor.
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Yasemin Ilıcalı'nın mezuniyet töreni de bu buluşmalardan biri oldu.
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Törende, ailenin diğer üyeleri de Yasemin'i yalnız bırakmadı. Yasemin'in ablası Leyla, Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile ilişkisinden dünyaya gelen en küçük kızı Melisa Ilıcalı da bu özel günde hazır bulundu.