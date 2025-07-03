Acun Ilıcalı'dan eşine romantik kutlama: İyi doğdun, iyi ki hayatımdasın
4 Eylül 2024'te Çağla Ayça Altunkaya ile nikah masasına oturan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Ünlü televizyoncu ve prodüktör Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile uzun yıllar süren mutlu birlikteliğini 4 Eylül 2024'te Esma Sultan Yalısı'nda nikahla taçlandırmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden çift zaman zaman pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ilıcalı, o anlara yenisini ekledi ve eşinin doğum için paylaşım yaptı.
Birlikte çekildikleri kareyi "Sevgili eşim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yüzün hep gülsün, hep mutlu ol. Enerjini hiç kaybetme." notuyla paylaştı.
Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın programında özel hayatıyla ilgili konuşmuştu. Ayça Çağla Altunkaya'nın kendisine her daim desteği olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Çağla'nın bu dönemdeki başarımlarımda büyük etkisi var. Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" demişti.